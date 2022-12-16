Александр Кокорин не попал в заявку «Ариса» в трёх матчах подряд из-за микротравмы

Российский нападающий кипрского «Ариса» (Лимасол) Александр Кокорин не попал в заявку команды в трёх последних матчах чемпионата Кипра из-за микроповреждения. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Кокорин не играл в последних трёх матчах из-за микротравмы и должен вернуться в общую группу команды к следующей игре. У футболиста возникли болезненные ощущения в ходе тренировок, поэтому россиянину решили позволить подготовиться к решающему с турнирной точки зрения матчу с АПОЭЛом 22 декабря.

Кокорин пропустит матч 15-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» встретится с «Олимпиакосом» из Никосии. До этого российский нападающий пропустил матчи с «Анортосисом» (2:0) и АЕЛом (0:0). Также Кокорин не принял участия в товарищеском матче «Ариса» с греческим ПАОКом.