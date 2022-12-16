Валид Реграги: если в полуфинале с Францией были судейские ошибки, об этом нужно заявить

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал неназначенные пенальти в полуфинальном матче с Францией (0:2). В связи с этим федерация футбола страны подала жалобу в ФИФА на решения главного арбитра встречи.
«Судейские решения в полуфинальном матче с Францией, которые наказали нас, ничуть не умаляют квалификации нашего соперника. Однако, когда есть арбитражные ошибки, хорошо бы сообщать о них. Если бы пенальти в ворота Франции был поставлен, мы бы вышли в финал? Нельзя сказать наверняка, но справедливость бы для нас восторжествовала. Об этом необходимо заявить, как это делают все федерации», — приводит слова Реграги журналист Джанлука Ди Марцио.
После поражения от Франции сборная Марокко сыграет в матче за третье место с Хорватией. Встреча состоится 17 декабря, начало – в 18:00 мск.
Беспорядки на улицах Парижа после победы Франции в 1/2 ЧМ-22
- 16 декабря 2022
-
17:10
-
16:54
-
16:54
-
16:41
-
16:40
-
16:34
-
16:26
-
16:15
-
16:03
-
15:56
-
15:54
-
15:51
-
15:50
-
15:40
-
15:29
-
15:29
-
15:18
-
15:15
-
15:14
-
15:01
-
14:55
-
14:42
-
14:35
-
14:35
-
14:24
-
14:21
-
14:19
-
13:59
-
13:58
-
13:55
-
13:45
-
13:44
-
13:28
-
13:25
-
13:25