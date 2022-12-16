Валид Реграги: если в полуфинале с Францией были судейские ошибки, об этом нужно заявить

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал неназначенные пенальти в полуфинальном матче с Францией (0:2). В связи с этим федерация футбола страны подала жалобу в ФИФА на решения главного арбитра встречи.

«Судейские решения в полуфинальном матче с Францией, которые наказали нас, ничуть не умаляют квалификации нашего соперника. Однако, когда есть арбитражные ошибки, хорошо бы сообщать о них. Если бы пенальти в ворота Франции был поставлен, мы бы вышли в финал? Нельзя сказать наверняка, но справедливость бы для нас восторжествовала. Об этом необходимо заявить, как это делают все федерации», — приводит слова Реграги журналист Джанлука Ди Марцио.

После поражения от Франции сборная Марокко сыграет в матче за третье место с Хорватией. Встреча состоится 17 декабря, начало – в 18:00 мск.

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