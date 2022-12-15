Федерация футбола Марокко подала жалобу на работу арбитра в игре с Францией

Федерация футбола Марокко пожаловалась в Международную Федерацию Футбола (ФИФА) на судейство в полуфинальном матче с Францией, который завершился со счётом 2:0 в пользу европейской команды. Игру обслуживал арбитр Сесар Артуро Рамос. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, футбольное руководство африканской страны недовольно работой судьи в эпизоде, в котором защитник сборной Франции Тео Эрнандес столкнулся с нападающим марокканцев Софьяном Буфалем в штрафной площади команды Дидье Дешама.

Напомним, на пятой минуте матча с Марокко французы убежали в опасную атаку. Антуан Гризманн вошёл в штрафную и прострелил в центр. После серии рикошетов мяч оказался у Тео Эрнандеса, который в прыжке ударил точно по воротам и открыл счёт в игре.

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