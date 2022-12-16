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Червиченко: Марокко играет не так уныло, как Хорватия. Думаю, они выиграют матч за бронзу

Червиченко: Марокко играет не так уныло, как Хорватия. Думаю, они выиграют матч за бронзу
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Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Москва Андрей Червиченко заявил, что считает сборную Марокко фаворитом матча за третье место на чемпионате мира 2022 года в Катаре с национальной командой Хорватии.

«По той игре, что Марокко показало с французами, они сильнее хорватов. Французы отскочили — их спас второй гол. Был момент, когда мне казалось, что марокканцы дожмут Францию и сравняют счёт.

Марокканцы показывают гораздо более интересную игру, чем Хорватия. У них ярче игроки, и они не играют так уныло и совершенно бескрасочно, как Хорватия. Думаю, марокканцы выиграют матч за бронзу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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