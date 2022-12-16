Червиченко: Марокко играет не так уныло, как Хорватия. Думаю, они выиграют матч за бронзу

Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Москва Андрей Червиченко заявил, что считает сборную Марокко фаворитом матча за третье место на чемпионате мира 2022 года в Катаре с национальной командой Хорватии.

«По той игре, что Марокко показало с французами, они сильнее хорватов. Французы отскочили — их спас второй гол. Был момент, когда мне казалось, что марокканцы дожмут Францию и сравняют счёт.



Марокканцы показывают гораздо более интересную игру, чем Хорватия. У них ярче игроки, и они не играют так уныло и совершенно бескрасочно, как Хорватия. Думаю, марокканцы выиграют матч за бронзу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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