Журналист Ди Марцио рассказал, какие клубы могут подписать хавбека Марокко Амрабата

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио поделился информацией, какие команды могут оформить трансфер марокканского полузащитника Софьяна Амрабата.
«Входит ли Амрабат в список целей Антонио Конте? Да. Потому что у него есть все характеристики, необходимые для игры под руководством Конте. Но на данный момент в команде очень довольны Бентанкуром, и он играет на той же позиции. Однако я думаю, что агентство Амрабата, Stellar, попытается оформить сделку с «Ливерпулем». Это было бы мечтой агентства, а также самого игрока. А Клопп хочет подписать нового центрального полузащитника… Переговоры велись, но официальных шагов пока не предпринималось.
Ещё одна команда, которая может сделать решительный шаг, — «Брайтон», хотя «Фиорентина» совершенно не хочет его продавать. В любом случае, если ценник на него до чемпионата мира составлял € 20 млн, то сейчас он составляет € 40–45 млн. Если такая сумма будет предложена, «Фиорентина» подумает о продаже», — цитирует Ди Марцио Soccernews.nl.
Болельщики сборной Марокко исполняют Viking Clap на ЧМ-2022:
- 16 декабря 2022
-
17:13
-
17:10
-
16:54
-
16:54
-
16:41
-
16:40
-
16:34
-
16:26
-
16:15
-
16:03
-
15:56
-
15:54
-
15:51
-
15:50
-
15:40
-
15:29
-
15:29
-
15:18
-
15:15
-
15:14
-
15:01
-
14:55
-
14:42
-
14:35
-
14:35
-
14:24
-
14:21
-
14:19
-
13:59
-
13:58
-
13:55
-
13:45
-
13:44
-
13:28
-
13:25