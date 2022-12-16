Журналист Ди Марцио рассказал, какие клубы могут подписать хавбека Марокко Амрабата

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио поделился информацией, какие команды могут оформить трансфер марокканского полузащитника Софьяна Амрабата.

«Входит ли Амрабат в список целей Антонио Конте? Да. Потому что у него есть все характеристики, необходимые для игры под руководством Конте. Но на данный момент в команде очень довольны Бентанкуром, и он играет на той же позиции. Однако я думаю, что агентство Амрабата, Stellar, попытается оформить сделку с «Ливерпулем». Это было бы мечтой агентства, а также самого игрока. А Клопп хочет подписать нового центрального полузащитника… Переговоры велись, но официальных шагов пока не предпринималось.



Ещё одна команда, которая может сделать решительный шаг, — «Брайтон», хотя «Фиорентина» совершенно не хочет его продавать. В любом случае, если ценник на него до чемпионата мира составлял € 20 млн, то сейчас он составляет € 40–45 млн. Если такая сумма будет предложена, «Фиорентина» подумает о продаже», — цитирует Ди Марцио Soccernews.nl.

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