Ди Марцио: между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» будет битва за подписание Коди Гакпо

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио рассказал, какие клубы подойдут для нидерландского нападающего ПСВ Коди Гакпо и когда футболист перейдёт в новый клуб.

«Где Гакпо подойдёт лучше всего? В «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуле». Он идеально подходит к стилю игры Клоппа в «Ливерпуле». Но, возможно, даже лучше в «Манчестер Юнайтед», теперь, когда у них больше нет Криштиану Роналду. Для такого игрока, как он, в команде есть место, а для Гакпо сейчас самое подходящее время перейти в Премьер-лигу.

Его могут себе позволить только клубы Премьер-лиги, потому что ПСВ просит за него большие деньги. Так что я думаю, что это будет битва между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Может быть, в январе, но я так не думаю. Я ожидаю, что в январе мы будем иметь дело с другим рынком. Вероятно, это будет лето, но вполне возможно, что «Манчестер Юнайтед» уже начинает переговоры, потому что им нужно заменить Роналду», — приводит слова Ди Марцио портал Soccernews.nl.

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