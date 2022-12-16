Смотри матч «Ариса» и «Олимпиакоса» в своих социальных сетях!

Матч «Ариса» можно будет увидеть совсем скоро! Трансляцию на территорию РФ и Беларуси прокомментирует Иван Канаев. Матч стартует в 20:00 мск.



Подключайтесь к матчу заранее, чтобы ничего не пропустить!



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Болеем за «Арис»!