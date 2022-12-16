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Гранат: если Марокко сыграет так же смело, как с Францией, хорватам придётся крайне тяжело

Гранат: если Марокко сыграет так же смело, как с Францией, хорватам придётся крайне тяжело
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча за третье место на чемпионате мира в Катаре. Сыграют команды Хорватии и Марокко.

«Конечно, есть ощущение, что Марокко может занять третье место, выиграв у Хорватии. Если команда сыграет так же смело, как с Францией, удача будет на их стороне, то хорватам придётся крайне тяжело», – сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Сборная Марокко на стадии полуфинала уступила сборной Франции со счётом 2:0. В плей-офф марокканцы победили Испанию и Португалию. Сборная Хорватии была сильнее Японии и Бразилии, но проиграла Аргентине (0:3).

Матч Хорватия — Марокко состоится завтра, 17 декабря. Начало – в 18:00 мск.

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