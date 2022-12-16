«Мы гордимся тобой». Арсен Венгер — об экс-вратаре «Арсенала» аргентинце Мартинесе

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, работавший с аргентинским вратарём Эмилиано Мартинесом в команде, похвалил футболиста за его последние успехи.
«Временами он уходил в аренду или не играл. Однако это не помешало его вере и мотивации. Когда я вижу, как он сейчас играет, зная, через что он прошёл, я восхищаюсь ещё больше его достижениями. Молодец, Эми, мы гордимся тобой», — приводит слова Венгера Mirror.
30-летний Мартинес находился в структуре «Арсенала» с 2010 по 2020 год, но принял участие лишь в 38 матчах за команду. Мартинес был основным вратарём сборной Аргентины на победном Кубке Америки и остаётся им на чемпионате мира в Катаре. Сборная Аргентины дошла до финала турнира, где сыграет с Францией (18 декабря).
Как Агуэро забивал голы на тренировке сборной Аргентины. Видеоролик:
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