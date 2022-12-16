Д. Билялетдинов: Едвай пригодился бы «Локомотиву». Если уйдёт, важен вопрос компенсации

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов высказал мнение о защитнике железнодорожников Тине Едвае. Ранее сообщалось, что игрок приостановит контракт с клубом и продолжит карьеру в эмиратской лиге.
«Если Едвай уйдёт из «Локомотива», важен вопрос компенсации. Если он себя видит в команде, нужно сохранять футболиста. На вторую часть сезона он по-любому бы пригодился», – сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Тин Едвай – уроженец Загреба, являющийся воспитанником местного «Динамо». Во взрослом футболе он дебютировал в феврале 2013 года в возрасте 18 лет и в первом же сезоне стал чемпионом Хорватии. Помимо загребского «Динамо», защитник успел поиграть за итальянскую «Рому» и немецкие «Аугсбург» и «Байер 04».
Также Едвай вызывается в сборную Хорватии, в составе которой уже сыграл 26 матчей и отметился двумя голами. В национальной команде защитник стал обладателем серебряных наград на чемпионате мира 2018 года в России.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги хорват провёл 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями.
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