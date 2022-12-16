Агент Мукоко рассказал, что они не близки к новому контракту с «Боруссией»

Патрик Уильямс, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфы Мукоко, рассказал, что стороны не близки к продлению контракта, который истекает летом 2023 года.

«Я могу подтвердить, что сейчас мы не близки к соглашению с дортмундской «Боруссией» о подписании нового контракта», — приводит слова Уильямса BarcaUniversal в «Твиттере».

18-летний Мукоко сыграл 22 матча во всех турнирах за «Боруссию» (Дортмунд) в текущем сезоне. Нападающий забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Форвард попал в состав сборной Германии на чемпионат мира в Катаре и сыграл в одном матче.

Если стороны не согласуют новый контракт, то с января Мукоко сможет вести переговоры с другими командами напрямую.

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