Агент Мукоко рассказал, что они не близки к новому контракту с «Боруссией»

Патрик Уильямс, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфы Мукоко, рассказал, что стороны не близки к продлению контракта, который истекает летом 2023 года.
«Я могу подтвердить, что сейчас мы не близки к соглашению с дортмундской «Боруссией» о подписании нового контракта», — приводит слова Уильямса BarcaUniversal в «Твиттере».
18-летний Мукоко сыграл 22 матча во всех турнирах за «Боруссию» (Дортмунд) в текущем сезоне. Нападающий забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Форвард попал в состав сборной Германии на чемпионат мира в Катаре и сыграл в одном матче.
Если стороны не согласуют новый контракт, то с января Мукоко сможет вести переговоры с другими командами напрямую.
На катарском ТВ поиздевались над сборной Германии. Видеоролик:
- 16 декабря 2022
-
23:14
-
23:06
-
23:05
-
22:46
-
22:39
-
22:29
-
22:25
-
22:15
-
22:13
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
22:00
-
21:36
-
21:25
-
21:20
-
21:07
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:50
-
20:50
-
20:32
-
20:30
-
20:27
-
20:26
-
20:11
-
20:10
-
20:03
-
20:01
-
19:47
-
19:45
-
19:38
-
19:22
-
19:20