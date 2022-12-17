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«Ливерпуль» разгромил «Милан» в товарищеском матче

«Ливерпуль» разгромил «Милан» в товарищеском матче
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Сегодня, 17 декабря, состоялся товарищеский матч между «Миланом» и «Ливерпулем». Команды играли на стадионе «Аль-Мактум». Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу английского клуба.

Счёт в игре спустя пять минут после стартового свистка открыл Мохамед Салах после паса Жоэля Матипа. В скором времени Алексис Салемакерс восстановил равенство на табло. Ему ассистировал Анте Ребич. В конце первого тайма Тьяго Алькантара вывел команду Юргена Клоппа вперёд.

В конце второго тайма Дарвин Нуньес укрепил преимущество англичан. Голевой пас ему отдал Бобби Кларк. На 88-й минуте уругвайский форвард оформил дубль и довёл счёт до разгромного. В английской Премьер-лиге мерсисайдцы располагаются на шестой строчке, «россонери» занимают второе место в Серии А.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
16 декабря 2022, пятница. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 1
Милан
Милан, Италия
1:0 Салах – 5'   1:1 Салемакерс – 29'   2:1 Алькантара – 41'   3:1 Нуньес – 82'   4:1 Нуньес – 88'
Комментарии
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