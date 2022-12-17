«Болонья» решила отменить игру после смерти Синиши Михайловича

«Болонья» на официальном сайте объявила об отмене матча в связи со смертью экс-наставника команды Синиши Михайловича.
Сегодня, 17 декабря, у «Болоньи» должен был состояться контрольный поединок со словенской «Горицей», однако руководство и тренерский штаб итальянского клуба приняли решение отменить встречу. Вместо поединка игроки команды проведут тренировочное занятие в закрытом режиме.
Сербский тренер Михайлович скончался вчера, 16 декабря, на 54-м году жизни. В 2019 году специалисту поставили диагноз «лейкемия». Тренер прошёл лечение, после которого болезнь отступила. Весной 2022 года у Славиши случился рецидив. Отметим, что всё это время Михайлович продолжал тренерскую карьеру.
В 2006 году он начал карьеру тренера, став ассистентом в «Интере». После он руководил «Фиорентиной», сборной Сербии, «Сампдорией», «Торино». Последние три сезона Михайлович работал с «Болоньей», которую покинул в начале сентября 2022 года.
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