15-летний брат Килиана Мбаппе дебютировал в основе «ПСЖ»

Младший брат нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе Этан дебютировал в основном составе парижского клуба.

15-летний полузащитник появился на поле в товарищеском матче с футбольным клубом «Париж» (2:1), выйдя на замену после перерыва вместо хавбека «ПСЖ» Фабиана Руиса. В матче было сыграно два тайма по 30 минут. Этан Мбаппе выразил своё удовольствие от дебюта в основе французского гранда, игроком которого стал тогда же, когда и старший брат, написав в своих социальных сетях: «Очень рад дебюту на профессиональном уровне».

Младший Мбаппе сыграл пять матчей в юношеской Лиге чемпионов в сезоне-2022/2023, в которых сделал две результативных передачи.

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