Баскетбол — большая страсть Мбаппе. Дружит с Леброном и Яннисом, подражает Карри

Пока почти все заокеанские (и не только) чемпионаты идут своим чередом, максимальное внимание направлено в сторону Катара, где осталось всего два матча до конца ЧМ. Хотя, если говорить начистоту, интерес к игре за бронзу, скорее всего, в разы ниже, чем к очной встрече Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.
Месси — один из величайших атлетов современности. Его играми восторгается Александр Овечкин, и нет сомнений, что вместе с капитаном за Аргентину будет болеть почти весь «Вашингтон Кэпиталз». Зато у Мбаппе невероятная поддержка от игроков и НБА как организации. Звезда сборной Франции точно один из самых погружённых в баскетбол футболистов.
Партнёры по «ПСЖ» Неймар и Мбаппе обожают веселиться и придумывать разные конкурсы, снимая это на камеру. Баскетбольный мяч нередко появляется в их руках. Собственно, Мбаппе ещё во время пандемии тренировал броски туалетными рулонами, празднуя точные попадания в стиле Леброна Джеймса. Кстати, Леброн и Килиан общаются и поздравляют друг друга с праздниками у себя в социальных сетях. Нападающий сборной Франции также давний болельщик «Лейкерс».
Килиан Мбаппе и Коби Брайант
Кажется, что Мбаппе просто тянет к игрокам НБА. Ещё будучи подающим большие надежды игроком, он встретился с Коби и переживал утрату кумира.
Отдельным событием для Мбаппе стала в 2020 году вынесенная игра регулярного чемпионата НБА между «Милуоки» и «Шарлотт». Лига организовала огромный праздник в Париже, а Килиан и Неймар после матча смогли попасть в раздевалку «Бакс» и пообщаться с Яннисом Адетокунбо. Мбаппе светился от счастья!
Яннис Адетокунбо и Килиан Мбаппе
Фото: nba.com
В социальных сетях Мбаппе также делился с подписчиками именными мячами и кольцом, выполненными знаменитым брендом Louis Vuitton. Стоимость такого сувенира обойдётся желающему от $ 10 тыс.
Именные мячи и баскетбольное кольцо Мбаппе
Фото: Из личного архива Килиана Мбаппе
Но свои отношения с баскетболом Мбаппе вывел на новый уровень прошлым летом, когда стал официальным представителем драфта НБА. Лига прекрасно понимает ценность игрока такого масштаба, обожающего баскетбол, да ещё и представляющего страну, которая аккуратно растит будущего первого номера драфта — Виктора Вембаньяма. И пускай во время эфира не все американские поклонники НБА поняли, что это за парень в очках и рубашке прогуливается по красной ковровой дорожке. Кажется, сейчас таких невежд будет в разы меньше.
Килиан Мбаппе
Фото: Holmes/Getty Images
Мбаппе, следом за баскетбольными звёздами Леброном Джеймсом и Стефом Карри, также создал свой продакшен, который мгновенно нашёл контракт с большим голливудским агентством. Килиан давно мечтает о собственном мультфильме и хочет лично написать сценарий к нему.
Вместе с Мбаппе в финальном матче также сыграет ещё один фанат НБА — Антуан Гризманн. Он не только многократно посещал матчи и знаком со многими звёздами баскетбола, но и в честь Коби Брайанта взял восьмой номер в «Атлетико».
«Я бы предпочёл посмотреть игру НБА, а не футбольный матч, никаких сомнений. Почему? За счёт шоу. Представления, которые там устраивают во время перерывов, до матчей, то, как представляют игроков, трэш-токинг баскетболистов. Это спорт, который позволяет мне забыть о моей работе, о футболе», — признавался в интервью Гризманн.
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