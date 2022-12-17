«Мы хотим написать свою собственную историю». Льорис — о финале ЧМ-2022

Голкипер сборной Франции Уго Льорис сравнил предстоящий финал чемпионата мира — 2022 с решающим матчем прошлого мундиаля 2018 года в России.
«Финал четырёхлетней давности — это другое. Это разные команды, разный контекст. Мы живём настоящим моментом. То, что произошло четыре года назад, может служить отправной точкой, но я считаю, что это совсем другая история. Мы хотим написать нашу собственную историю с этим составом, с этим персоналом.
Для меня было честью и гордостью выиграть тот трофей со своими товарищами по команде в 2018 году. Но, честно говоря, я сосредоточен на настоящем. То, что было раньше, — это прошлое. Мы хотим написать свою собственную историю. Мы хотим закончить её наилучшим образом. Пока ничего не сделано, остаётся сделать самое сложное. Нужно готовиться к большому матчу, к любым непредвиденным обстоятельствам. Быть готовым превзойти себя, прилагать усилия, несмотря на обстоятельства с болезнями, несмотря на усталость. Надо закончить работу», — приводит слова Льориса RMC Sport.
Напомним, в финале чемпионата мира 2018 года сборная Франции обыграла команду Хорватии со счётом 4:2. В решающей игре мирового первенства в Катаре французы сыграют со сборной Аргентины завтра, 18 декабря.
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