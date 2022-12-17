Дочери Синиши Михайловича трогательно попрощались с отцом

Виктория Михайлович и Вирджиния Михайлович, дочери бывшего главного тренера «Болоньи» Синиши Михайловича, попрощались с отцом. 53-летнего специалиста не стало вчера, 16 декабря. Он более трёх лет боролся с лейкемией.



«Я люблю тебя всем сердцем, папа. Ты чистая, редкая душа. Гордость моей жизни, мой супергерой, моя большая любовь», — написала Виктория на своей странице в социальных сетях, приложив фотографии отца и стихотворение итальянского поэта Эудженио Монтале «Я спустился, дав тебе руку».



«Это тяжело, папа. Это сложно. В этот момент безмерных страданий мне просто нужны твои объятия. Не просто объятия — твои. Смешанные с твоими духами, запах которых, как и твоя душа, остался. Невозможно принять всё это, но я нахожу силы в огромной любви, которую ты давал все эти годы. Эта сила будет сопровождать меня до конца моих дней.



Ты защитил меня от всего. Ты всегда был рядом. Тебя было много для меня, для нас, для всех. Моё сердце разбито вдребезги. На душе становится всё хуже, и я не могу больше говорить о моём супергерое. Для меня — папа, для других — Синиша Михайлович. Этой боли слишком много. Я буду любить тебя всегда. Я буду кричать тебе это каждый день в полной уверенности, что этот крик дойдёт до тебя. Мы никогда не расстанемся. Обещай, что подашь мне знак. Ты мне всё ещё очень нужен», — написала Вирджиния на странице в соцсетях.

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