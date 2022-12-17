Альба — Бускетсу: ты был лидером сборной Испании в хорошие и плохие времена. Ты уникален

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альба обратился к полузащитнику Серхио Бускетсу, ранее объявившему о завершении карьеры в испанской национальной команде.



«Горжусь капитаном и товарищем по команде. Ты всегда был лидером сборной в хорошие и плохие времена. После стольких сборов, тренировок и совместных матчей за национальную команду ты прощаешься. Нам будет очень не хватать тебя, мой друг. Спасибо за то, что ты нам дал. Ты уникален», — написал Альба на своей странице в социальных сетях.



Бускетс дебютировал в составе сборной Испании в 2009 году в матче отборочного этапа чемпионата мира с Турцией, где его команда одержала победу со счётом 2:1 и смогла квалифицироваться на турнир. На мундиале 2010 года Серхио стал чемпионом в составе сборной, а ещё через два года — обладателем титула чемпиона Европы.

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