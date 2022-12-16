Серхио Бускетс завершил карьеру в сборной Испании

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс завершил свою карьеру в составе национальной команды. Об этом объявил официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.
Бускетс дебютировал в составе сборной Испании в 2009 году в матче отборочного этапа чемпионата мира с Турцией, где его команда одержала победу со счётом 2:1 и смогла квалифицироваться на турнир. На мундиале 2010 года Серхио стал чемпионом в составе сборной, а ещё через два года — обладателем титула чемпиона Европы.
Опорный хавбек провёл свой последний турнир в составе «Фурии Роха» на чемпионате мира в Катаре. Сборная Испании не смогла пройти дальше 1/8 финала турнира, где уступила Марокко в серии послематчевых пенальти (0:3). Всего Бускетс за Испанию выступил на четырёх мировых первенствах, сравнявшись по этому показателю с Фернандо Йерро, Икером Касильясом, Хави, Андреасом Иньестой и Серхио Рамосом.
- 16 декабря 2022
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