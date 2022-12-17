Червиченко: ждёт душераздирающий финал ЧМ-2022. Месси будет из кожи вон лезть ради победы

Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2022 Аргентина — Франция.
«Закрались сомнения по поводу того, смогут ли французы обыграть аргентинцев. Если Мбаппе в финале будет играть так, как он играл в четвертьфинале, а Месси, как с Хорватией, у французов будут проблемы.
Французы — молодые, пижонистые и вальяжно порхающие в небесах. Мне кажется, что аргентинцы более злые. Тем более они выиграли Кубок Америки. Сделать такой шикарный дубль и выиграть чемпионат мира — это будет феноменальный завершающий акцент в карьере Месси. И я думаю, что он будет лезть из кожи вон ради победы. Финал нас ждёт душераздирающий», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 17 декабря 2022
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