Игрок ЦСКА Константин Кучаев рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, за какую сборную будет болеть в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Мне кажется, в финале фаворитом будет Франция, но я буду болеть за сборную Аргентины. Очень хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Банально, у французов подбор игроков сильнее, команда играет намного сплочённее и качественнее. Но мне кажется, в этом матче фактор Месси может сработать», – приводит слова Кучаева Metaratings.
Аргентина пробилась в финал, обыграв в плей-офф Австралию (2:1), Нидерланды (2:2, 4:3 пен.) и Хорватию (3:0). Французы оказались сильнее Польши (3:1), Англии (2:1) и Марокко (2:0).
Финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции состоится уже завтра, 18 декабря. Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00 мск.
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