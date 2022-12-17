Модрич — третий футболист в истории, сыгравший во всех матчах ЧМ в возрасте 37 и более лет

Сегодня, 17 декабря, идёт матч за третье место чемпионата мира в Катаре, в котором сыграют сборные Хорватии и Марокко. Встреча проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени.
37-летний полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич сыграл во всех семи матчах своей команды на ЧМ-2022. Ранее аналогичным достижением в возрасте 37 и более лет удавалось отметиться только вратарям. На ЧМ-1990 это сделал английский вратарь Питер Шилтон, а на ЧМ-1982 — итальянец Дино Дзофф.
Сборные Хорватии и Марокко вышли из одной группы, опередив национальные команды Бельгии и Канады. Матч между хорватами и марокканцами на групповом этапе завершился вничью со счётом 0:0. В полуфинале «шашечные» разгромно уступили Аргентине (0:3), а африканская сборная проиграла Франции (0:2).
- 17 декабря 2022
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