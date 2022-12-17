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Лам: Марокко показывает, что футбол — народный вид спорта

Лам: Марокко показывает, что футбол — народный вид спорта
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Бывший футболист сборной Германии Филипп Лам оценил выступление сборной Марокко на ЧМ-2022

«Чемпионат мира не был бы полным без сюрпризов. Марокко дало своим болельщикам повод носить себя себя на руках. В их голосах можно услышать, почему футбол – это народный вид спорта. Их команда самая дисциплинированная на турнире, идеально распоряжающаяся своими ресурсами. Она основана на хорошей тренерской работе. Валид Реграги проделал отличную работу по адаптации своей команды к успешной игровой культуре европейцев.

Североафриканский футбол содержит элементы Сакки, Моуринью, Гвардиолы, 4-3-3, Премьер-лиги и рондо. Это также относится к Тунису, который обыграл Францию на групповом этапе», — цитирует Лама Guardian.

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