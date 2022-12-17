Француз Десайи: я люблю Аргентину, но хочу увидеть историю от Франции

Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи высказался в преддверии финала чемпионата мира, в котором французы сыграют с Аргентиной.

«Аргентина прошла очень большой путь с того момента, как проиграла Саудовской Аравии. Новые молодые игроки, тренер – команда изменилась и вышла на новый уровень. Они большие молодцы. Я люблю Аргентину, я с ней вырос! У меня была футболка этой сборной, но я хочу, чтобы завтра Франция сотворила историю», — передаёт слова Десайи корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч между сборными Аргентины и Франции состоится завтра, 18 декабря, и начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Франция — действующий победитель турнира.

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