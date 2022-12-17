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«Монако» сыграл вничью с «Фиорентиной», Головин вышел в стартовом составе

«Монако» сыграл вничью с «Фиорентиной», Головин вышел в стартовом составе
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Сегодня, 17 декабря, итальянская «Фиорентина» и французский «Монако» провели товарищеский матч. Встреча закончилась вничью — 1:1.

Счёт в матче на 14-й минуте открыл защитник «фиалок» Лука Раньери. На 60-й минуте Мирон Боадю сравнял счёт. Российский полузащитник французской команды Александр Головин появился на поле в стартовом составе. Информации о том, сколько времени хавбек провёл на поле, нет.

Ближайший официальный матч «Монако» проведёт 28 декабря, когда встретится в чемпионате Франции с «Осером». В турнирной таблице «монегаски» набрали 27 очков за 15 матчей и занимают шестое место.

4 января «Фиорентина» дома сыграет с «Монцой». В турнирной таблице чемпионата Италии флорентийская команда набрала 19 очков в 15 матчах и идёт на 10-й строчке.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
17 декабря 2022, суббота. 17:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
1 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Раньери – 14'   1:1 Боадю – 60'
Комментарии
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