«Монако» сыграл вничью с «Фиорентиной», Головин вышел в стартовом составе

Сегодня, 17 декабря, итальянская «Фиорентина» и французский «Монако» провели товарищеский матч. Встреча закончилась вничью — 1:1.

Счёт в матче на 14-й минуте открыл защитник «фиалок» Лука Раньери. На 60-й минуте Мирон Боадю сравнял счёт. Российский полузащитник французской команды Александр Головин появился на поле в стартовом составе. Информации о том, сколько времени хавбек провёл на поле, нет.

Ближайший официальный матч «Монако» проведёт 28 декабря, когда встретится в чемпионате Франции с «Осером». В турнирной таблице «монегаски» набрали 27 очков за 15 матчей и занимают шестое место.

4 января «Фиорентина» дома сыграет с «Монцой». В турнирной таблице чемпионата Италии флорентийская команда набрала 19 очков в 15 матчах и идёт на 10-й строчке.