«Монако» сыграл вничью с «Фиорентиной», Головин вышел в стартовом составе

Сегодня, 17 декабря, итальянская «Фиорентина» и французский «Монако» провели товарищеский матч. Встреча закончилась вничью — 1:1.
Счёт в матче на 14-й минуте открыл защитник «фиалок» Лука Раньери. На 60-й минуте Мирон Боадю сравнял счёт. Российский полузащитник французской команды Александр Головин появился на поле в стартовом составе. Информации о том, сколько времени хавбек провёл на поле, нет.
Ближайший официальный матч «Монако» проведёт 28 декабря, когда встретится в чемпионате Франции с «Осером». В турнирной таблице «монегаски» набрали 27 очков за 15 матчей и занимают шестое место.
4 января «Фиорентина» дома сыграет с «Монцой». В турнирной таблице чемпионата Италии флорентийская команда набрала 19 очков в 15 матчах и идёт на 10-й строчке.
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