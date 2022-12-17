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Хорватия — Марокко 2:1, результат матча за третье место чемпионата мира по футболу 17 декабря 2022 года

Сборная Хорватии обыграла Марокко и завоевала бронзовые медали ЧМ-2022
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Сегодня, 17 декабря, состоялся матч за третье место чемпионата мира в Катаре, в котором сыграли сборные Хорватии и Марокко. Команды встретились на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хорватская сборная быстро вышла вперёд, когда на пятой минуте после передачи Ивана Перишича защитник Йошко Гвардиол в падении головой переправил мяч в ворота — 1:0. Через две минуты марокканцы сравняли счёт — отличился защитник Ашраф Дари. На 42-й минуте Хорватия снова вышла вперёд благодаря голу с дальней дистанции Мислава Оршича с острого угла. Ассистировал ему Марко Ливайя.

Во втором тайме команды больше голов не забили, однако по ходу встречи главный арбитр принял спорное решение не назначить пенальти в ворота Марокко за фол на Йошко Гвардиоле. После этого Хорватия могла укрепить своё преимущество, но счёт не изменился. 2:1 — сборная Хорватии стала бронзовым призёром чемпионата мира в Катаре.

ЧМ-2022 - финальный раунд. За 3-е место
17 декабря 2022, суббота. 18:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 1
Марокко
1:0 Гвардиол – 7'   1:1 Дари – 9'   2:1 Оршич – 42'
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