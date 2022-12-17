Хорватия заканчивает с медалями второй чемпионат мира подряд

Сегодня, 17 декабря, на стадионе «Халифа Интернейшнл» прошёл матч за третье место на чемпионате мира в Катаре. Сыграли сборные Хорватии и Марокко. Финальный свисток Абдулрахмана Аль-Джассима зафиксировал победу хорватов со счётом 2:1. Сборная Хорватии завоевала бронзовые медали. На прошлом турнире они дошли до финала, где проиграли Франции.

Напомним, как проходил матч Хорватия — Марокко:

Хорватская сборная быстро вышла вперёд, когда на пятой минуте после передачи Ивана Перишича защитник Йошко Гвардиол в падении головой переправил мяч в ворота — 1:0. Через две минуты марокканцы сравняли счёт — отличился защитник Ашраф Дари. На 42-й минуте Хорватия снова вышла вперёд благодаря голу с дальней дистанции Мислава Оршича с острого угла. Ассистировал ему Марко Ливайя.



Во втором тайме команды больше голов не забили, однако по ходу встречи главный арбитр принял спорное решение не назначить пенальти в ворота Марокко за фол на Йошко Гвардиоле. После этого Хорватия могла укрепить своё преимущество, но счёт не изменился. 2:1 — сборная Хорватии стала бронзовым призёром чемпионата мира в Катаре.