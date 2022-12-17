Тренер Реграги: Марокко сделает выводы и вернется ещё сильнее
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Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги подвёл итоги выступления своей команды на чемпионате мира — 2022.
«Мы должны извлечь урок из выступления на этом чемпионате мира. Рады, что стали на нём четвёртыми. Поздравляем Хорватию с заслуженным третьим местом. Мы сделаем выводы и вернёмся еще более сильными», — приводит слова Валида Реграги Index.
Сборная Марокко вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе, победив Бельгию (2:0) и Канаду (2:1) и сыграв вничью с Хорватией (0:0). В 1/8 финала марокканцы обыграли Испанию (0:0 в основное время, 3:0 в серии пенальти), а в четвертьфинале добыли победу в матче с Португалией (1:0). В полуфинале сборная Марокко уступила Франции (0:2), а в матче за третье место — Хорватии (1:2).
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