Тренер Реграги: Марокко сделает выводы и вернется ещё сильнее

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги подвёл итоги выступления своей команды на чемпионате мира — 2022.

«Мы должны извлечь урок из выступления на этом чемпионате мира. Рады, что стали на нём четвёртыми. Поздравляем Хорватию с заслуженным третьим местом. Мы сделаем выводы и вернёмся еще более сильными», — приводит слова Валида Реграги Index.

Сборная Марокко вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе, победив Бельгию (2:0) и Канаду (2:1) и сыграв вничью с Хорватией (0:0). В 1/8 финала марокканцы обыграли Испанию (0:0 в основное время, 3:0 в серии пенальти), а в четвертьфинале добыли победу в матче с Португалией (1:0). В полуфинале сборная Марокко уступила Франции (0:2), а в матче за третье место — Хорватии (1:2).