Тренер Хорватии Далич: это бронза с золотым отливом

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу в матче со сборной Марокко на ЧМ-2022.
«Это бронза с золотым отливом. Очень сложный матч, но мы завоевали медали для всего хорватского народа, для всех, кто поддерживает нас. За два турнира мы взяли две медали.
Я хочу посвятить эту победу Чиро Блажевичу, с которого всё началось. Босс, это для тебя. Я могу выиграть хоть пять медалей, но ты всегда будешь главным среди всех тренеров. Мало кто ожидал от нас такого выступления. Отдаю должное парням за усердную работу и игру, которая дала результат. Бронзовая медаль на таком турнире – это превосходно.
Мы знали, что у Марокко есть проблемы справа. Зиеш не смог справиться с Перишичем, а Оршич посеял панику в их защите», – цитирует Далича Index.
Чиро Блажевич привёл Хорватию к бронзовым медалям на ЧМ-1998.
- 17 декабря 2022
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