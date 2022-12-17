Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спаллетти: у Кварацхелии особый навык дриблинга, который трудно прочитать

Спаллетти: у Кварацхелии особый навык дриблинга, который трудно прочитать
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался об атакующем полузащитнике неаполитанцев Хвиче Кварацхелии.

«Этот период был для нас полезным. Мы видим, что Квара готов к игре, обучен со всеми его навыками и качествами. Его самая большая сила в том, как он бежит на защитников, прорывается мимо них и наносит удар. У него есть это особое чувство момента, качество выбора траектории ведения мяча, которую трудно прочитать», — приводит слова Спаллетти Sky Sport Italia.

Перед перерывом на матчи сборных Кварацхелия выбыл из строя из-за травмы спины, однако уже успел восстановиться и приступить к полноценным тренировкам. В 17 матчах за клуб во всех турнирах Хвича забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач.

Новость по теме
«Болонья» и «Лечче» заинтересованы в аренде нападающего «Наполи» Дзербина

Каким мир запомнит Синишу Михайловича:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022