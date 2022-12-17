«Болонья» и «Лечче» заинтересованы в аренде нападающего «Наполи» Дзербина
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Футбольные клубы «Болонья» и «Лечче» заинтересованы в аренде нападающего «Наполи» Алессио Дзербина. Об этом сообщил журналист Николо Скира.
«Болонья» и «Лечче» заинтересованы в аренде вингера Алессио Дзербина, но «Наполи» не хочет его отдавать», — написал Николо Скира в «Твиттере».
23-летний Алессио Дзербин в текущем сезоне итальянской Серии А принял участие в четырёх матчах. Он также выходил на поле в трёх играх группового этапа Лиги чемпионов. «Наполи» возглавляет турнирную таблицу итальянского чемпионата сезона-2022/2023. Команда набрала 41 очко после 15 проведённых матчей. «Болонья» (19) занимает 10-е место, а «Лечче» (15) находится на 16-й строчке.
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