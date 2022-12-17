Роналдиньо: Месси играет на нормальном для себя уровне. Он может играть до 50

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Месси играет на нормальном для себя уровне. Он на протяжении многих лет был лучшим на свете. Это его последний чемпионат мира, но я был уверен, что он приедет и сделает всё ради победы. Я считаю, что он может играть до 50 лет, потому что по мастерству он значительно превосходит всех остальных», — сказал Роналдиньо в интервью L'Equipe.

Лионель Месси отметился пятью голами и тремя голевыми передачами на ЧМ-2022, побив рекорд по количеству результативных действий на мировых первенствах за карьеру. Сборная Аргентины обыграла Хорватию в полуфинале чемпионата мира и встретится в финале с французами. Матч начнётся 18 декабря в 18:00 мск.