Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналдиньо: Месси играет на нормальном для себя уровне. Он может играть до 50

Роналдиньо: Месси играет на нормальном для себя уровне. Он может играть до 50
Комментарии

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Месси играет на нормальном для себя уровне. Он на протяжении многих лет был лучшим на свете. Это его последний чемпионат мира, но я был уверен, что он приедет и сделает всё ради победы. Я считаю, что он может играть до 50 лет, потому что по мастерству он значительно превосходит всех остальных», — сказал Роналдиньо в интервью L'Equipe.

Лионель Месси отметился пятью голами и тремя голевыми передачами на ЧМ-2022, побив рекорд по количеству результативных действий на мировых первенствах за карьеру. Сборная Аргентины обыграла Хорватию в полуфинале чемпионата мира и встретится в финале с французами. Матч начнётся 18 декабря в 18:00 мск.

Новость по теме
Роналдиньо: у Дешама очень хороший имидж в Бразилии. Рад, что Франция в финале
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022