Роналдиньо: у Дешама очень хороший имидж в Бразилии. Рад, что Франция в финале
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Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо оценил игру сборной Франции при тренере Дидье Дешаме.
«Почему Франция так хорошо выступает на чемпионате мира? У вас очень сильное поколение с тренером, который привык побеждать. Я обожаю Дидье Дешама, он очень хорош. Он сеньор, который был очень хорошим игроком и очень хорошо разбирается в футболе. Кроме того, он производит впечатление отличного человека каждый раз, когда мы встречаемся. Мне нравится, как он тренирует Францию.
В Бразилии у него очень хороший имидж, и мы ценим то, как играют французы. У вас есть очень хорошие молодые игроки и хороший тренер, в этом секрет успеха. Я рад видеть Францию в финале», — сказал Роналдиньо в интервью L'Equipe.
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