Роналдиньо: у Дешама очень хороший имидж в Бразилии. Рад, что Франция в финале

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо оценил игру сборной Франции при тренере Дидье Дешаме.

«Почему Франция так хорошо выступает на чемпионате мира? У вас очень сильное поколение с тренером, который привык побеждать. Я обожаю Дидье Дешама, он очень хорош. Он сеньор, который был очень хорошим игроком и очень хорошо разбирается в футболе. Кроме того, он производит впечатление отличного человека каждый раз, когда мы встречаемся. Мне нравится, как он тренирует Францию.

В Бразилии у него очень хороший имидж, и мы ценим то, как играют французы. У вас есть очень хорошие молодые игроки и хороший тренер, в этом секрет успеха. Я рад видеть Францию ​​в финале», — сказал Роналдиньо в интервью L'Equipe.