Ловрен кусал бронзу ЧМ, Кнолль болела за Хорватию в майке Модрича. Фото победы над Марокко

17 декабря в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре национальная команда Хорватии одержала победу над сборной Марокко и завоевала бронзовые медали мундиаля. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Златко Далича.

Хорватия проиграла лишь в двух встречах на двух последних чемпионатах мира. В 2018 году «шашечные» уступили в финале сборной Франции со счётом 2:4, а на нынешнем мировом первенстве проиграли Аргентине в полуфинале (0:3).



Сборная Хорватии вышла в плей-офф ЧМ-2022, заняв второе место в группе с Марокко, Бельгией и Канадой. В 1/8 финала хорваты обыграли японцев, а в четвертьфинале прошли Бразилию.

Лучшие кадры с матча Хорватия — Марокко — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.