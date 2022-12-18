«Ты — стерва, тебе это не нужно». Журналистка рассказала подробности конфликта с Ловреном

Франо Вуласа, журналистка, которую после матча за третье место на чемпионате мира в Катаре оскорбил защитник сборной Хорватии Деян Ловрен, рассказала подробности инцидента.

«Деян Ловрен позаботился о том, чтобы наша вечеринка, посвящённая большому успеху сборной Хорватии, была испорчена. В микст-зоне он оскорбил меня, а также моего коллегу, потому что мы смеялись и были в хорошем настроении в тот момент, когда он не остановился, чтобы сделать заявление. Мы смеялись с коллегой по другой причине.

Ловрен не видел и не знал, что сказал Крамарич, но это не прощает его. Андрей перед Деяном также «отказался» делать заявление, но объяснил это так, что это всех рассмешило. Он сказал, что придёт Лука Модрич и «всё расскажет». Ловрен в то время давал интервью зарубежным СМИ, потом прошёл мимо нас, просто помахав рукой.

Ловрен неверно истолковал наш смех, видимо, из-за каких-то своих проблем. Он оскорбил меня и моего коллегу. Среди прочего он сказал, что нам должно быть стыдно, он назвал меня стервой, но он также сказал мне нечто такое, что ранило гораздо больше, чем предыдущее. «Тебе это не нужно!» — он сказал.

В этот момент я огрызнулась и сказала, что стыдно должно быть ему одному. До этой фразы я по-человечески пыталась объяснить ему, что он понял всё неправильно. Мы это делали вместе с моим коллегой. Однако, Деян, ничего нам не испортит этот день», — приводит слова журналистки 24sata.

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