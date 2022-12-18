Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деян Ловрен устроил скандал с хорватскими журналистами после матча за 3-е место на ЧМ-2022

Деян Ловрен устроил скандал с хорватскими журналистами после матча за 3-е место на ЧМ-2022
Комментарии

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен остался недоволен хорватскими журналистами после матча за третье место на чемпионате мира c Марокко (2:1). Об этом сообщает местное издание 24sata.

Сообщается, что 33-летний защитник прошёл мимо хорватских журналистов, просто помахав им рукой. Затем он дал интервью иностранным журналистам. Хорватские журналисты рассмеялись, а Ловрен подошёл, и далее прошёл следующий диалог:

Ловрен: Кто смеётся?
Журналист: Мы смеялись не над тобой.
Ловрен (крича): Что это за способ работы? Вы против нас, вы смеётесь, вы издеваетесь над нами. Вы недовольны нами.
Журналист: Мы смеялись не над тобой, в чём проблема?
Ловрен: Теперь ты издеваешься надо мной, вонючка. Ты и эта дама.

За поведение Ловрена извинился пресс-атташе сборной Хорватии Томислав Пачак.

В Хорватии отпраздновали бронзовые медали сборной на ЧМ-2022. Видеоролик:

Новость по теме
Ловрен кусал бронзу ЧМ, Кнолль болела за Хорватию в майке Модрича. Фото победы над Марокко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022