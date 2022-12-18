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Маттеус: Роналду — главное разочарование ЧМ-2022, полная противоположность Месси

Маттеус: Роналду — главное разочарование ЧМ-2022, полная противоположность Месси
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Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о нападающем национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

«Безусловно, Криштиану Роналду — главное разочарование этого чемпионата мира, полная противоположность Месси. Своими эгоистичными поступками он навредил и себе, и команде. Когда-то Криштиану был великим футболистом, бомбардиром мирового уровня. Теперь он запятнал своё наследие. Мне трудно представить, что Роналду приживётся в каком-нибудь клубе. Мне его даже немного жаль», — приводит слова Маттеуса Bild.

Напомним, сборная Португалии вылетела с чемпионата мира — 2022 в Катаре после поражения в матче 1/4 финала турнира с национальной командой Марокко (0:1). Сегодня, 18 декабря, в финале ЧМ-2022 сыграют Аргентина и Франция.

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