Кирьяков: большая часть России будет болеть за Аргентину. Но я жду скучной игры в финале

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция.

«Большая часть России сегодня будет болеть за Аргентину. Да и в прессе очень много говорят, что хочется, чтобы Месси стал на одну ступеньку с Марадоной — выиграл для страны титул.



Но я жду скучной игры в финале. Французы подустали — это было видно в полуфинальном матче. Аргентина большую часть матча играет без мяча. Одна команда будет уставшей, а вторая будет сушить игру и ждать эпизодов с Месси. Жду футбола на результат. Противостояние Месси и Мбаппе вряд ли получится красивой дуэлью», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.