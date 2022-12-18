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Кирьяков: большая часть России будет болеть за Аргентину. Но я жду скучной игры в финале

Кирьяков: большая часть России будет болеть за Аргентину. Но я жду скучной игры в финале
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Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция.

«Большая часть России сегодня будет болеть за Аргентину. Да и в прессе очень много говорят, что хочется, чтобы Месси стал на одну ступеньку с Марадоной — выиграл для страны титул.

Но я жду скучной игры в финале. Французы подустали — это было видно в полуфинальном матче. Аргентина большую часть матча играет без мяча. Одна команда будет уставшей, а вторая будет сушить игру и ждать эпизодов с Месси. Жду футбола на результат. Противостояние Месси и Мбаппе вряд ли получится красивой дуэлью», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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