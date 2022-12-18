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Владимир Габулов: матч за третье место на ЧМ абсолютно не нужен. Лишнее мероприятие

Владимир Габулов: матч за третье место на ЧМ абсолютно не нужен. Лишнее мероприятие
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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мнением о ценности проведения матча за третье место чемпионата мира.

«Матч за третье место на ЧМ абсолютно не нужен. Лишнее мероприятие. Когда проигрываешь полуфинал чемпионата мира — это очень эмоциональный момент. После таких обидных поражений, когда команда лишается возможности выйти в финал мундиаля, очень сложно настроить себя на положительные эмоции и игру в футбол. Вчера было видно, что хорваты, забравшие бронзу, всё равно были очень расстроены», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, обладателями бронзовых медалей мундиаля в Катаре стала сборная Хорватии, обыгравшая Марокко со счётом 2:1.

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