У Мбаппе 11 касаний мяча в первом тайме финала ЧМ — меньше всех в основном составе Франции

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе совершил 11 касаний мяча в первом тайме финального матча чемпионата мира с Аргентиной — меньше только у Маркуса Тюрама и Коло Муани, вышедших на 41-й минуте встречи, сообщает портал Opta.

После первого тайма впереди сборная Аргентины — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча первенства планеты в Катаре.



Франция и Аргентина по два раза выигрывали титул чемпионов мира. Также двукратным победителем турнира является Уругвай. Рекордсменом по этому показателю является команда Бразилии, на счету которой пять побед. По четыре титула на счету Германии и Италии.



Французы могут защитить титул, который они добыли на прошлом ЧМ в России. Тогда «трёхцветные» в финале обыграли сборную Хорватии со счётом 4:2.



Аргентинцы свой последний на данный момент титул чемпионов мира завоевали в 1986 году. Тогда южноамериканская команда обыграла сборную ФРГ со счётом 3:2.

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