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Мбаппе обнял Месси перед финалом чемпионата мира

Мбаппе обнял Месси перед финалом чемпионата мира
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Сегодня, 18 декабря, проходит решающий матч чемпионата мира по футболу, в котором играют сборные Аргентины и Франции. Перед матчем два ведущих игрока обеих команд, нападающие Килиан Мбаппе и Лионель Месси, обнялись во время традиционного рукопожатия перед стартовым свистком.

Оба форварда являются претендентами на «Золотую бутсу» чемпионата. И Месси, и Мбаппе забили по пять голов, однако выше находится французский нападающий, так как провёл на поле меньше минут, нежели Лионель. В финале один из форвардов может не только помочь своей сборной одержать победу, но и забрать индивидуальную награду.

Команды играют на стадионе «Лусаил Айконик». Стартовый свисток главного арбитра Шимона Марциняка прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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