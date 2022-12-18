Губерниев: великий футболист Месси! Спору нет… Но не Марадона!

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о нападающем и капитане сборной Аргентины Лионеле Месси, который участвует в финале чемпионата мира в Катаре с Францией.
«Великий футболист Месси!!! Спору нет… Но не Марадона!!! Диего я видел на поле!!! Он подлинный гений!!! Пеле, увы, я не застал… Впрочем, Месси ещё может себя увековечить…. Ещё есть время!!! Фуууух….» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
В данный момент Аргентина и Франция перевели счёт в дополнительное время. В основное время был зафиксирован счёт 2:2. Аргентина вела по ходу встречи 2:0, но ближе к концовке встречи французский нападающий Килиан Мбаппе сумел оформить дубль и сравнять счёт в этой встрече.
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