Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Аргентины выиграла третий чемпионат мира и обошла Францию и Уругвай

Сборная Аргентины выиграла третий чемпионат мира и обошла Францию и Уругвай
Комментарии

Сборная Аргентины, которая обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре, завоевала свой третий титул на мировых первенствах.

Таким образом, южноамериканская команда обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.

Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира обошла команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальном матче южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но уступили в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.

Никто не полезен так, как Месси для сборной Аргентины. Лео побил вечный рекорд Роналдо! Никто не полезен так, как Месси для сборной Аргентины. Лео побил вечный рекорд Роналдо!

Дети из школы, в которой учился Скалони, поддерживают Аргентину:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022