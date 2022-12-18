«Спасибо, что ты есть». Кокорин опубликовал пост, посвящённый Месси

Российский нападающий кипрского «Ариса» (Лимасол) Александр Кокорин опубликовал новый пост в социальных сетях, который посвятил лидеру и капитану сборной Аргентины Лионелю Месси.

«Спасибо просто, что ты есть», — написал Кокорин.

Лионель Месси завоевал свой первый титул чемпиона мира. Для игрока «ПСЖ» это мировое первенство стало пятым в карьере. Ближе всего к трофею Месси был в 2014 году, но Аргентина в финале уступила немцам. Сегодня, 18 декабря, в финальном матче чемпионата мира в Катаре аргентинцы обыграли сборную Франции.

Лионель Месси – семикратный обладатель «Золотого мяча». Он является рекордсменом по этому показателю.