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Меган Рапино — о противостоянии Месси и Роналду: споры окончены

Меган Рапино — о противостоянии Месси и Роналду: споры окончены
Меган Рапино
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Американская футболистка Меган Рапино высказалась о противостоянии аргентинского форварда Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду. В одной из своих соцсетей она выложила фото капитана сборной Аргентины и написала: «Споры окончены».

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Из соцсетей

Лионель Месси завоевал свой первый титул чемпиона мира. Для игрока «ПСЖ» это мировое первенство стало пятым в карьере. Ближе всего к трофею Месси был в 2014 году, но Аргентина в финале уступила немцам. Вчера, 18 декабря, в финальном матче чемпионата мира в Катаре аргентинцы обыграли сборную Франции.

Лионель Месси – семикратный обладатель «Золотого мяча». Он является рекордсменом по этому показателю. У Роналду пять подобных наград, но он не побеждал на первенствах планеты.

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