Ашраф Хакими стал лучшим игроком по отборам на чемпионате мира — 2022
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Защитник сборной Марокко и «ПСЖ» Ашраф Хакими стал лучшим игроком по отборам на чемпионате мира — 2022 в Катаре (27).
Последним игроком, сделавшим больше отборов на одном чемпионате мира, был бывший защитник аргентинской команды Хавьер Маскерано на турнире в 2014 году (30).
Единственным африканцем, сделавшим больше отборов на одном ЧМ, был сенегалец Омар Даф в 2002 году (33).
17 декабря состоялся матч за третье место чемпионата мира в Катаре, в котором сыграли сборные Хорватии и Марокко. Команды встретились на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хорватов.
Хакими провёл семь матчей на турнире в Катаре и отдал одну результативную передачу.
Марокканские фанаты радуются победе сборной:
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