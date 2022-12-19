Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ашраф Хакими стал лучшим игроком по отборам на чемпионате мира — 2022

Ашраф Хакими стал лучшим игроком по отборам на чемпионате мира — 2022
Комментарии

Защитник сборной Марокко и «ПСЖ» Ашраф Хакими стал лучшим игроком по отборам на чемпионате мира — 2022 в Катаре (27).

Последним игроком, сделавшим больше отборов на одном чемпионате мира, был бывший защитник аргентинской команды Хавьер Маскерано на турнире в 2014 году (30).

Единственным африканцем, сделавшим больше отборов на одном ЧМ, был сенегалец Омар Даф в 2002 году (33).

17 декабря состоялся матч за третье место чемпионата мира в Катаре, в котором сыграли сборные Хорватии и Марокко. Команды встретились на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хорватов.

Хакими провёл семь матчей на турнире в Катаре и отдал одну результативную передачу.

Марокканские фанаты радуются победе сборной:

Новость по теме
Ашраф Хакими извинился перед Джанни Инфантино за оскорбление после матча ЧМ с Хорватией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022