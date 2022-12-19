Защитник сборной Марокко и «ПСЖ» Ашраф Хакими стал лучшим игроком по отборам на чемпионате мира — 2022 в Катаре (27).



Последним игроком, сделавшим больше отборов на одном чемпионате мира, был бывший защитник аргентинской команды Хавьер Маскерано на турнире в 2014 году (30).



Единственным африканцем, сделавшим больше отборов на одном ЧМ, был сенегалец Омар Даф в 2002 году (33).



17 декабря состоялся матч за третье место чемпионата мира в Катаре, в котором сыграли сборные Хорватии и Марокко. Команды встретились на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хорватов.



Хакими провёл семь матчей на турнире в Катаре и отдал одну результативную передачу.

Марокканские фанаты радуются победе сборной: