Ашраф Хакими извинился перед Джанни Инфантино за оскорбление после матча ЧМ с Хорватией
Поделиться
Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими высказался о конфликте с президентом ФИФА Джанни Инфантино, произошедшем после матча за третье место ЧМ-2022 с Хорватией.
«Ничего не произошло. Я был зол после окончания матча. Я пошёл поговорить с Инфантино и извинился за слова, которые сказал ему. Он мой друг, и я его очень уважаю, так что ничего не произошло», — приводит слова Хакими Goal.com.
Напомним, после матча за третье место чемпионата мира — 2022, в котором сборная Марокко проиграла Хорватии со счётом 1:2, Хакими оскорбил Инфантино. Футболист обвинил главу организации в том, что он не хочет, чтобы Марокко выиграло медали чемпионата мира. Также Ашраф раскритиковал назначения судей на матч за третье место, а также на полуфинал с Францией (0:2).
Комментарии
- 18 декабря 2022
-
13:15
-
13:14
-
13:00
-
12:59
-
12:44
-
12:37
-
12:34
-
12:29
-
12:25
-
12:10
-
12:10
-
12:03
-
11:50
-
11:18
-
11:15
-
11:11
-
11:10
-
11:10
-
11:03
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:28
-
10:25
-
10:19
-
10:14
-
10:11
-
10:00
-
09:57
-
09:56
-
09:37
-
09:30
-
09:23
-
09:23
-
09:22
Партнерский контент