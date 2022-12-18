Ашраф Хакими извинился перед Джанни Инфантино за оскорбление после матча ЧМ с Хорватией

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими высказался о конфликте с президентом ФИФА Джанни Инфантино, произошедшем после матча за третье место ЧМ-2022 с Хорватией.



«Ничего не произошло. Я был зол после окончания матча. Я пошёл поговорить с Инфантино и извинился за слова, которые сказал ему. Он мой друг, и я его очень уважаю, так что ничего не произошло», — приводит слова Хакими Goal.com.



Напомним, после матча за третье место чемпионата мира — 2022, в котором сборная Марокко проиграла Хорватии со счётом 1:2, Хакими оскорбил Инфантино. Футболист обвинил главу организации в том, что он не хочет, чтобы Марокко выиграло медали чемпионата мира. Также Ашраф раскритиковал назначения судей на матч за третье место, а также на полуфинал с Францией (0:2).

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