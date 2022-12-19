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На ЧМ-2022 установлен рекорд по количеству серий пенальти

На ЧМ-2022 установлен рекорд по количеству серий пенальти
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На чемпионате мира по футболу в Катаре был установлен рекорд по количеству сыгранных серий пенальти.

Всего на мировом первенстве в Катаре матчи доходили до серии пенальти пять раз — дважды в 1/8 финала (в матче между сборными Хорватии и Японии и встрече Марокко и Испании), дважды в четвертьфинале (встреча Аргентины и Нидерландов и матч Хорватия — Бразилия), и в финале турнира, в котором встречались сборные Аргентины и Франции.

Напомним, в финале чемпионата мира сборная Аргентины одержала победу над командой ФРанции со счётом 4:2 в серии пенальти (по итогам основного и дополнительного времени на табло была зафиксирована ничья — 3:3).

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу.

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