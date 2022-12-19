«Месси произнёс фразу, которая войдёт в историю». Реакция СМИ на победу Аргентины

Это был матч, который вы не забудете никогда. Шесть голов, хет-трик Килиана Мбаппе и долгожданное вознесение на трон Лионеля Месси: Аргентина с Францией выдали финал на все времена. Весь мир обсуждает решающую игру ЧМ-2022 – давайте почитаем, что пишут аргентинские, французские и мировые СМИ.

► После такого финала у нас нет слов для заголовка. Аргентина с Месси – чемпионы мира! Франция отдала титул, несмотря на хет-трик Мбаппе.



Автор текста на аргентинском сайте Ole не сдерживает эмоций:

«Обнять, выкрикнуть, выплакать. Мы – чемпионы мира в самом захватывающем финале в истории. В финале, который никто не мог представить. Мы – чемпионы мира, несмотря на Мбаппе. Мы – чемпионы мира, и ещё будет время, чтобы подумать, приходилось ли нам там много страдать. Какое это сейчас имеет значение?.. Если все хотели, чтобы Месси победил, то он это сделал. Если все мечтали о том, что финал даст шанс прервать 36-летнее ожидание, то это свершилось. Мы – чемпионы мира, потому что лучше сыграли в финале. Даже несмотря на риск проиграть его.

И Месси сыграл как Месси. Принимал мяч в тех позициях, в которых никто бы не осмелился, и решал эпизоды так, как умеет только он. Одна из вещей, которая отличает лучшего от всех остальных – его стремление играть так, как не пытается никто. Он видит передачи со спины, как при втором голе, которые не видит никто. У Лео есть ключ ко всем дверям».

Лионель Месси Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Другой аргентинский сайт Tycsports.com акцентирует внимание на фото Лионеля с Кубком мира:

«Вот фотография, которую ждали все болельщики «альбиселесте» и любители футбола. То, чего не случилось в Бразилии в 2014 году, стало реальностью в Катаре в 2022-м. Это будет постер, футболка, обои. И это чистая история. После стольких испытаний по воле судьбы Месси стал чемпионом мира и поднял золотой трофей, которого ждали в его славном цикле в сборной Аргентины».

Месси с семьёй Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Ещё одно аргентинское издание La Nacion рассказало о победных эмоциях лидера сборной, выпустив статью под заголовком «Месси искал свою семью после последнего пенальти и сказал фразу, которая войдёт в историю».

«Когда закончилась серия пенальти, Лионель Месси, автор первого гола, отпраздновал победу с товарищами и быстро отправился к семье. С поля он заметил свою партнёршу и мать троих детей Антонелу Роккуццо и произнёс от всего сердца: «Это свершилось». Тем самым он завершил испытание, которое ему пришлось пройти в течение многих лет, чтобы стать чемпионом мира со своей страной. И потом, улыбаясь до ушей, Месси долго обнимался с членами тренерского штаба».

► «Просто скажите зачем?» Катарский шейх надел на Месси странную мантию после финала ЧМ-2022. Не все оценили эту инициативу.

Испанское издание Mundo Deportivo называет Месси величайшим игроком в истории наряду с Диего Марадоной и Пеле:

«Команда Лео Месси повторила успехи 1978 и 1986 годов. 10-й номер подражал лидерству Пассареллы и Диего. Месси сыграл такую же ключевую роль, забив два гола, чтобы наконец дотянуться до высшей точки мирового футбола…

Когда мяч покатился по полю, подтвердилось, что Аргентина восприняла финал, как прекрасную возможность короновать Месси. Хотя ему и не требовалось это, чтобы быть лучшим в своё время. Как не было нужно Ди Стефано или Круиффу. Но парни, видевшие, как он плачет, хотели сделать ему последний большой подарок. В конце концов, Эмилиано Мартинес должен был стать ключевым игроком, и именно поэтому Месси его так любит… Фанаты «альбиселесте» празднуют успех Лео. И вместе с ними мир футбола, заворожённый магией Месси. Он больше не покинет стол, который давно делит с Марадоной и Пеле».

Французские СМИ тоже пишут о Месси. Но и свою сборную, разумеется, обсуждают. L'Équipe отмечает «великолепную тренерскую работу Дешама» из-за сделанных ещё до перерыва перестановок:

«Потребовалась бы целая книга, чтобы рассказать об этом 22-м финале чемпионата мира – безусловно, самом красивом в истории. Несмотря на хет-трик, Килиан Мбаппе завершил матч с пустым взглядом. Он смотрел издалека на Лионеля Месси, который выиграл единственный трофей, отсутствовавший в его титаническом послужном списке.

Сборная Франции, катастрофически игравшая 70 минут, показала невероятную стойкость, но этого оказалось недостаточно. Мы думали, что матч стал складываться в пользу французской команды, выбравшейся из ада. Но капитан Месси разбудил Аргентину…

Килиан Мбаппе полностью заткнул рот на час. Но всё же продолжил писать свою легенду и дал сигнал истории. Он сделал дубль, а потом забил 11-метровый и реализовал свой удар в серии пенальти».

Журналисты Le Parisien нашли добрые слова для Мбаппе:

«На ЧМ-2022 ему не в чем себя упрекнуть. Мбаппе, забив восемь голов в семи матчах, стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. Небольшой утешительный приз парижскому форварду, автору хет-трика в финале. Его успокаивал президент Эммануэль Макрон на поле стадиона в Лусаиле. Килиан был полон разочарования, но всё же добился грандиозного успеха».

► Невозможно превзойти финал Аргентины и Франции. Лучше уже не будет. Готовы вспоминать его следующие 50 лет?



И на родине футбола победу сборной Аргентины оценивают как триумф Месси. The Guardian пишет:

«Лионель Месси не только сделал, что и идол аргентинского футбола Диего Марадона, приведя свою страну к победе на чемпионате мира. Он наконец закрыл пробел в собственном резюме, выиграв с пятой (и, конечно же, последней) попытки трофей, который прежде ускользал от него. Он сделал заявку на то, чтобы его признали величайшим игроком всех времён.

Этот матч войдёт в историю как классика футбола, возможно, лучший финал из всех. Во многих смыслах это была игра для Месси. В конце концов, ей и суждено было стать его игрой».

Сборная Аргентины Фото: Getty Images

The Independent рассказывает, о чём Месси мечтал в детстве:

«13-летний Месси однажды дал интервью местной газете Росарио, где он играл за юношей «Ньюэллс Олд Бойз». Он сказал, что, если бы мог встречаться с любой моделью, это была бы аргентинская телеведущая Николь Нойманн. А если бы мог выбирать работу, то был бы учителем физкультуры. И о своей мечте – сыграть за сборную Аргентины…

И вот, после 17 лет в международном футболе, после тоски и долгих ожиданий, после ухода из сборной и возвращения в неё, после срыва из-за поражения от Германии в 2014 году – плача и конвульсий, наконец-то можно сказать что-то новое. Лионель – чемпион мира. И, быть может, если бы вы спросили 13-летнего Месси, он ответил бы, что этого достаточно».