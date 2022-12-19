Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналдо — о победе Месси на ЧМ: прощание, достойное гения. Он был капитаном целой эпохи

Роналдо — о победе Месси на ЧМ: прощание, достойное гения. Он был капитаном целой эпохи
Комментарии

Бывший бразильский футболист Роналдо высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре, а также о Лионеле Месси, который впервые в карьере стал обладателем данного трофея.

«Футбол этого парня загоняет в угол любого соперника. Я видел, как многие бразильцы и люди со всего мира болели за Месси в этом потрясающем финале.

Прощание, достойное гения, который был не только звездой чемпионата мира, но и капитаном целой эпохи», — написал Роналдо на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира — 2022. По ходу турнира аргентинец записал на свой счёт семь голов и три результативные передачи. По сообщениям различных источников этот матч должен был стать последним в международной карьере Месси, однако сам футболист опроверг данные слухи, заявив, что ещё планирует сыграть в футболке национальной сборной. При этом Лионель заявлял, что больше не будет выступать на ЧМ.

Как Месси танцевал с Кубком мира на столе:

Как Месси выигрывал трофеи. Фото великой карьеры чемпиона мира Как Месси выигрывал трофеи. Фото великой карьеры чемпиона мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022