Роналдо — о победе Месси на ЧМ: прощание, достойное гения. Он был капитаном целой эпохи

Бывший бразильский футболист Роналдо высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре, а также о Лионеле Месси, который впервые в карьере стал обладателем данного трофея.
«Футбол этого парня загоняет в угол любого соперника. Я видел, как многие бразильцы и люди со всего мира болели за Месси в этом потрясающем финале.
Прощание, достойное гения, который был не только звездой чемпионата мира, но и капитаном целой эпохи», — написал Роналдо на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира — 2022. По ходу турнира аргентинец записал на свой счёт семь голов и три результативные передачи. По сообщениям различных источников этот матч должен был стать последним в международной карьере Месси, однако сам футболист опроверг данные слухи, заявив, что ещё планирует сыграть в футболке национальной сборной. При этом Лионель заявлял, что больше не будет выступать на ЧМ.
Как Месси танцевал с Кубком мира на столе:
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